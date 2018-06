Tribunal muda de cidade após ameaças Após ameaças de milicianos e a interrupção de uma audiência a tiros, as duas varas criminais e o Tribunal do Júri de Campo Grande, na zona oeste, se transferiram ontem para o prédio do Tribunal de Justiça, no centro do Rio. O presidente do TJ, desembargador Luiz Zveiter, negou que a mudança seja um recuo frente aos grupos paramilitares e disse que a ação visa a proteger testemunhas e jurados.