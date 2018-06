Tribunal recomenda que eleitor leve ''cola'' para adiantar processo

A preocupação do TSE é que a demora na votação cause grandes filas. A expectativa é de que o eleitor leve cerca de 1 minuto e 30 segundos para completar o processo de escolha de seus candidatos.

Neste ano, o TSE elevou em seis vezes a capacidade de processamento para a apuração e totalização dos votos. A estimativa é de que cerca de 136 milhões de eleitores compareçam às urnas.

Além de levar a cola para facilitar a votação, o eleitor também poderá pedir ajuda ao mesário, desde que não interfira no voto.

De acordo com as normas do TSE, o eleitor não pode ser acompanhado até a cabine de votação por nenhum funcionário da Justiça Eleitoral.

Sequência. A sequência de voto na eleição de hoje começa com a escolha do deputado estadual, seguida do deputado federal. O voto de um primeiro senador vem em terceiro lugar, seguida pela opção por um segundo candidato ao Senado. As escolhas do candidato a governador e a presidente fecham a votação.