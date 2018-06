Trinta fogem da cadeia de Batatais (SP) Cerca de 30 detentos fugiram da cadeia de Batatais, interior de São Paulo, na madrugada desta segunda-feira. De acordo com o site EPTV, dois carcereiros foram obrigados a entregar as armas e as chaves das outras celas. Cinco fugitivos já foram recapturados e uma pessoa foi presa, por esconder dois presos em casa. A cadeia estava com 70 presos, mas tinha capacidade para 21.