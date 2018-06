Trinta pessoas são vítimas de arrastão na Pedra da Gávea, no Rio

São Paulo, 26 - Cerca de 30 pessoas foram vítimas de um arrastão na Pedra da Gávea, na área da Floresta da Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro, por volta das 11h30 deste domingo, 26.

Três bandidos assaltavam as pessoas que passavam por uma das trilhas da região quando um policial civil da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), que estava de folga no local, percebeu a ação dos criminosos e pediu ajuda a policiais militares do 23º batalhão (Leblon).

Não houve troca de tiros e ninguém ficou ferido. As vítimas foram encaminhadas para a 16ª DP (Barra da Tijuca), onde ainda prestam depoimento. Os assaltantes levaram mochilas, celulares, relógios, entre outros objetos do grupo que estava no local do incidente.

De acordo com a Secretaria de Estado de Segurança do Rio, por ser um Parque Nacional, a Floresta da Tijuca tem a segurança e a administração sob a competência de órgãos ambientais federais.

As ações de policiamento estadual limitam-se ao entorno ou quando acontece um crime, já que, neste caso, o próprio Código Florestal prevê a ação das Polícias Estaduais no interior da unidade de conservação.

Os bandidos ainda não foram encontrados, mas as buscas continuam.