Trio assalta agência dos Correios no Aeroporto Santos Dumont, no Rio

SÃO PAULO - Pelo menos três homens fortemente armados invadiram e assaltaram a agência dos Correios, localizada no Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio, na manhã desta quarta-feira, 16. Ninguém ficou ferido.

Segundo policiais militares do 13º BPM, da Praça Tiradentes, R$ 10 mil foram roubados do estabelecimento. O assalto ocorreu no segundo piso do terminal de embarque, por volta das 10h40.

De acordo com a Infraero, durante o assalto, três funcionários da agência foram mantidos reféns. Os assaltantes conseguiram fugir. O caso será registrado na Delegacia da Polícia Federal.