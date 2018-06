Trio assalta condomínio no interior Três homens armados fizeram duas famílias reféns por três horas na noite de quinta-feira, em Tremembé, a 135 km de São Paulo. A Polícia Civil investiga a ação, que ocorreu após invasão ao condomínio de alto padrão Vale do Sol, que fica na estrada que liga o município a Taubaté e onde moram empresários e políticos. Ontem foi encontrada uma escada na lateral de um muro, protegido por cerca elétrica e monitorado por câmeras. Os bandidos invadiram duas casas e prenderam nove pessoas, entre elas quatro crianças. Levaram joias, dinheiro e objetos de arte, no valor de R$ 500 mil. Segundo uma das vítimas, que não quis se identificar, os ladrões entraram pelo quintal de uma das casas, que não tem muros. O grupo deixou o condomínio com o carro de uma das vítimas, que foi levada como refém para conduzir o veículo e passar pela portaria, controlada por seguranças particulares. A mulher foi resgatada depois de ser deixada nas proximidades da rodovia. Até o final da tarde de ontem, a Polícia Civil não tinha pistas dos criminosos. Nenhum morador ou vítima do assalto quis comentar o assunto. Ninguém ficou ferido durante a ação.