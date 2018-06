Trio assalta igreja no centro e leva faqueiro Três assaltantes armados roubaram a Igreja de Sant"Anna, no centro da cidade do Rio de Janeiro, e mantiveram o padre Egídio Doldi, de 89 anos, e cinco fiéis trancados num quarto da paróquia por aproximadamente uma hora. Durante esse tempo, os criminosos reviraram todas as salas da igreja, à procura de objetos de valor, e roubaram R$ 1 mil um laptop e um faqueiro. Eles também levaram dinheiro e celulares das vítimas, que só foram libertadas depois da chegada da Polícia Militar. Os assaltantes fugiram, mas ninguém ficou ferido.