Trio é flagrado furtando cabos telefônicos na Grande SP Por volta das 3h30 desta madrugada, Francisco de Assis Soares, de 20 anos, foi preso quando furtava cabos da Telefônica, próximo ao quilômetro 8 da Estrada do Morro Grande, no Jardim Sandra, em Cotia, na Grande São Paulo. Durante patrulhamento, guardas municipais flagraram três homens furtando os cabos telefônicos daquele trecho da Estrada. Um deles segurava a escada, o outro cortava os cabos e o terceiro enrolava o material. Os guardas conseguiram prender Francisco, os outros dois fugiram por uma mata. De acordo com os guardas municipais, os ladrões conseguiram cortar cerca de 500 metros de cabos. Boa parte do bairro está com os telefones mudos por causa do furto. Francisco já tinha passagem pela polícia por receptação e furto. Segundo ainda os guardas que detiveram um dos criminosos, no bairro os furtos de cabos são constantes. A Guarda Municipal apreendeu duas escadas, pregos, martelo, uma luva de borracha - usada para evitar choque, e três serras para cortar os fios. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Cotia.