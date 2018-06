Trio é morto pela PM em confronto na zona norte do Rio

SÃO PAULO - Três homens, que não tiveram o nome divulgado, foram mortos, no início da madrugada desta sexta-feira, 7, durante um suposto confronto com policiais militares do 9º Batalhão, de Rocha Miranda, na Favela do Chaves, no bairro de Barros Filho, na zona norte do Rio.

Supostamente com o trio, que segundo a PM seria responsável por controlar o tráfico no morro, os policiais apreenderam duas granadas, uma metralhadora e drogas. Mesmo encaminhados para o Hospital Carlos Chagas, os três supostos traficantes acabaram morrendo.

Os policiais civis de plantão na 22ª Delegacia, da Penha, negaram-se a passar qualquer informação sobre o caso.