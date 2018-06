Trio é preso com 100 quilos de maconha na Paraíba

Policiais federais da Superintendência Regional no Estado da Paraíba prenderam em flagrante, nesta sexta-feira, 12, três homens que transportavam 100 quilos de maconha pela BR-230, na altura do município de Sobrado, na Paraíba. De acordo com a PF, José Costa Dias, de 28 anos, Rogério Barbosa do Nascimento, de 37 anos, e Josemar Ribeiro de Lima, de 47 anos, foram flagrados transportando a droga em um carro. A maconha foi adquirida em São Paulo e, segundo os presos, destinava-se a João Pessoa, capital paraibana. O trio foi encaminhado à Superintendência da PF em João Pessoa, onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, cuja pena varia de cinco a 15 anos de prisão.