Trio é preso com fuzil durante em favela na zona norte do Rio

SÃO PAULO - Três pessoas foram presas e um fuzil apreendido na manhã desta quinta-feira, 29, na Favela Parque Alegria, no Caju, na zona norte do Rio de Janeiro.

Os agentes da 14ª DP (Leblon) também apreenderam seis máquinas caça-níqueis, munições e um caderno com anotações do tráfico de drogas. Os presos foram encontrados em uma boca de fumo na Rua do Campo.

A operação deflagrada hoje visa cumprir mandados de prisão e busca e apreensão contra integrantes da gangue do Rolex, conhecida por roubar relógios de marcas famosas na zona sul da cidade. A ação, que conta com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE), continua a ser realizada no decorrer do dia.