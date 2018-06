Trio é preso com produtos paraguaios sem nota no interior de São Paulo

SÃO PAULO- Três pessoas foram presas na manhã desta quarta-feira, 19, acusadas de descaminho, ou seja, crime contra a ordem tributária. O trio trafegava pela Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), quando foi abordado por policiais rodoviários em Santa Salete, município localizado a 606 quilômetros da capital. Com eles foram encontrados produtos paraguaios sem notas fiscais.

Policiais rodoviários do 3º Batalhão de Polícia Rodoviária (BPR) faziam fiscalização na rodovia, quando deram ordem de parada para três veículos: uma Montana com placas de Quirinópolis (GO); uma Strada com placas de Guarantã do Norte (MT), e uma Saveiro com placas de Foz do Iguaçu (PR). Na vistoria foram encontrados diversos equipamentos eletrônicos e frascos de perfumes do Paraguai, todos sem documento fiscal.

O trio foi conduzido à Policial Federal de Jales, onde foi autuado em flagrante por descaminho. As três pessoas foram conduzidos à Cadeia Pública de Jales.