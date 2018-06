Trio é preso com R$ 700 em notas falsas, no Paraná

SÃO PAULO - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu R$ 700 em cédulas falsas no município de Guarapuava, no Paraná, neste domingo, na BR-277.

Três homens usaram parte do dinheiro para pagar o abastecimento do carro que eles usavam. Os funcionários do posto de combustível ficaram desconfiados da nota e decidiram acionar a PRF.

A polícia intensificou a fiscalização em frente ao posto de Guarapuava e localizou o carro com os suspeitos. No total, foram apreendidas sete notas de R$ 100. O trio foi preso em flagrante.