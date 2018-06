Trio é preso em operação para combater extorsão e agiotagem no RJ

SÃO PAULO - Pelo menos três pessoas foram presas nesta sexta-feira, 3, em uma operação da Polícia Civil para combater crimes de extorsão e agiotagem no Rio de Janeiro.

A ação foi deflagrada no início desta tarde na Baixada Fluminense e no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste da cidade. Armas foram apreendidas com os suspeitos. A operação continua a ser realizada e um balanço como resultado da ação será divulgado no período da noite.

Os presos e as apreensões serão encaminhados para a Policiais da Delegacia de Roubos e Furto (DRF).