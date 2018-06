Trio é preso por corrupção e falsificação de CDs na zona leste de SP Uma fábrica de CDs piratas foi descoberta na noite de segunda-feira, durante um bloqueio realizado por policiais militares do 2º Batalhão na zona leste da capital paulista. Durante a operação, um caminhão ocupado por três homens foi parado e, na vistoria, foi verificado no chassi o recorte com numeração pertencente a outro veículo, que por sinal tinha queixa de roubo. Um dos suspeitos ofereceu R$ 20 mil aos policiais para que todos fossem liberados. Os policiais então fingiram que iriam aceitar o dinheiro e foram até a residência de um dos detidos, na altura do nº 63 da Rua Cristalândia do Piauí, na Vila União, região de Cidade A.E. Carvalho. Ali foram encontradas cinco máquinas copiadoras de CDs e cerca de 10 mil discos virgens. O trio foi encaminhado ao 64º Distrito Policial e autuado em flagrante.