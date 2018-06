Trio invade casa, faz 3 reféns e acaba preso na zona sul de SP

Três assaltantes foram detidos, no final da noite desta terça-feira, 14, após manterem três pessoas reféns no interior de uma residência no Planalto Paulista, bairro de classe média alta, na zona sul de São Paulo. Armado com um revólver calibre 38, o trio invadiu a residência, por volta das 23 horas, após dominar o dono do imóvel, um engenheiro, de 48 anos.

Quando os criminosos surgiram, em um Palio branco, a vítima consertava a maçaneta do portão da garagem e conversava com um segurança da rua. O vigilante, de 34 anos, também foi rendido e ambos foram levados para dentro da casa, onde estava o filho do engenheiro, de 17 anos. Os ladrões recolheram celulares, relógios e dinheiro, mas ficaram insatisfeitos com os R$ 280 que as vítimas possuíam e ameaçaram sequestrar o jovem.

Uma testemunha, porém, já havia ligado para a PM. Policiais da 3ª e 4ª companhias do 12º Batalhão cercaram o sobrado. Aproveitando a escuridão, os bandidos tentaram fugir por telhados de imóveis vizinhos, mas, com apoio de um helicóptero Águia, os policiais em terra localizaram os três bandidos, que se entregaram, sem reagir. Tudo o que havia sido tomado das vítimas foi recuperado e a arma usada no assalto, apreendida.

Os PMs descobriram que o Fiat usado pelo trio havia sido roubado, no dia anterior, na região do Grajaú, também na zona sul. Foram presos Luan Bruno Gomes, de 19 anos, William Márcio Luiz Ferreira de Jesus, 27, e Edmílson Costa Lima Romano, 24, sendo que os dois últimos já têm passagens por roubo e porte ilegal de arma. O caso foi registrado no 27º Distrito Policial, do Campo Belo.