Trio invade e-mail e distribui fotos íntimas de adolescente no Rio

SÃO PAULO - Três jovens suspeitos de furtar e publicar fotos íntimas de uma menor de idade na internet foram localizados nesta terça-feira, 26, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ryvandro Melo Eleotério, de 18 anos, o único maior de idade do grupo, foi indiciado por crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente.

A polícia recebeu informações de que imagens da menor estariam sendo veiculadas em uma rede social através de um perfil falso. Os jovens teriam invadido o e-mail da vítima e tiveram acesso às fotos da menina.

Os mandados de busca, expedidos pela 38ª Vara Criminal e realizados pelos agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI), resultaram na apreensão de seis computadores e são resultado de uma investigação iniciada há três semanas. O material recolhido será encaminhado para a perícia.