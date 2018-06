Trio mantém reféns em padaria por 6 horas Três pessoas foram mantidas reféns por dois assaltantes durante seis horas no interior de uma padaria de Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba, interior paulista. Segundo a polícia, a dupla, armada de dois revólveres calibre 38, entregou-se sem resistir e ninguém ficou ferido. Um terceiro bandido fugiu antes da intervenção da Polícia Militar.