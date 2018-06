Trio que roubava até 5 carros por dia é preso em SP Dois adolescentes, um deles de 17 anos, e Thiago Jeremias da Silva, 19, foram detidos, na noite de ontem, por policiais militares do 2º Batalhão, na região de Ermelino Matarazzo, zona Leste da capital, onde chegavam a roubar até 5 carros por dia, usando uma arma de brinquedo, segundo o que confessaram. Desta vez o trio havia roubado um Palio vermelho, um Astra cinza e um Fiat Uno. Os ladrões retiravam dos veículos algumas peças e revendiam. Os donos destes três carros foram até o 24º Distrito Policial, onde reconheceram os assaltantes. A prisão do trio só foi possível pois quando os policiais deslocavam-se para a delegacia, onde iriam registrar boletim de ocorrência do roubo do Astra, que foi localizado na Avenida Assis Ribeiro, começaram a perseguir o Palio vermelho, ocupado por Jeremias, minutos após o roubo, que passou pela viatura em alta velocidade. Na casa de um dos menores, várias peças de veículos foram encontradas.