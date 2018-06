Trio usa carros para invadir e assaltar lojas no sul de Minas Gerais

SÃO PAULO - Três homens usaram dois carros para invadir e assaltar três estabelecimentos ontem, no município de Andradas, no sul de Minas Gerais. Os criminosos agiram ao estilo da gangue da marcha à ré, que cometeu diversos crimes em São Paulo. O trio usou os veículos para destruir as vitrines e portas dos comércios.

De acordo com a polícia, os assaltantes invadiram um supermercado e depois roubaram outras duas lojas - uma de celulares e outra que vende vinhos. Um dos integrantes do bando foi preso. Os outros dois suspeitos estão foragidos.