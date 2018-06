Tripulação da TAM é suficiente, diz auditoria da Anac após atrasos

Em nota, a Anac diz que a fiscalização tem como objetivo coibir a previsão de voos além da capacidade da tripulação, o que não teria ocorrido no caso em questão, e punir as companhias que apresentem problemas nas operações, como a TAM, punida pela agência com a suspensão de vendas de bilhetes até que a situação fosse normalizada.

A Anac continua com a fiscalização dos dados de voos regulares, charter ou de fretamento previstos pelas empresas. A agência informa que são autorizados somente aqueles voos que estão adequados à disponibilidade de carga horária da tripulação. Segundo a Anac, a tabela de horas de voo será atualizada e divulgada na internet semanalmente.

Programação. A Anac divulgou também a programação de horas de voo e da disponibilidade das tripulações para este mês para as seis maiores companhias aéreas do País: TAM, Gol, Azul, Webjet, Avianca e Trip.