Troca de tiros após roubo a caixa eletrônico deixa ferido na zona leste

SÃO PAULO - Um tiroteio entre policiais militares e assaltantes, após tentativa de roubo a um caixa eletrônico do Bradesco, terminou com um dos criminosos baleado, por volta das 2h10 desta segunda-feira, 4. O confronto ocorreu na Rua João Rodrigues Maia com a Rua Oliveira Freira, no Jardim Helena, zona leste de São Paulo.

Segundo a Polícia Militar (PM), o assaltante foi socorrido ao Hospital Geral do Itaim Paulista. Os outros bandidos, encapuzados, alvejaram uma viatura e conseguiram fugir - mas deixaram uma pistola calibre 12 para trás. Como uma sacola foi deixada no local, o Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), da PM, foi acionado e verifica se é material explosivo. Ainda não há informações se algo foi roubado. O caso será encaminhado ao 22º DP.