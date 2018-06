Troca de tiros em favelas interrompe tráfego de trens no Rio

Um tiroteio entre policiais militares do 14º BPM, de Bangu, com suspeitos do Complexo do Caju, no Rio, interrompeu a circulação de trens na região, segundo informações da Polícia Militar. A PM faz uma operação em diversas favelas de Senador Camará desde as 6 horas desta sexta-feira, 6, de acordo com a assessoria da PM. Ainda não há informações sobre feridos ou apreensões.

De acordo com nota divulgada pela concessionária Supervia, a interrupção da circulação aconteceu a partir das 7 horas, nas proximidades da estação Senador Camará. A circulação de trens no ramal Santa Cruz foi alterada por medida de segurança. Por volta das 9 horas, os trens diretos e paradores do ramal Santa Cruz circulam da estação Central do Brasil a Bangu e da estação Campo Grande a Santa Cruz, nos dois sentidos. A circulação nos demais ramais está normal.