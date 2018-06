Troca de tripulação atrasa vôo da TAM em Cumbica Os 128 passageiros do vôo 3464 da TAM, que partiu do Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, rumo a Brasília, tiveram que esperar cerca de uma hora dentro do avião, após o embarque, na manhã desta segunda-feira, 05. Segundo informações da empresa aérea, o vôo, previsto para decolar às 8h50, já chegou atrasado no aeroporto e só decolou às 10h22. A demora, de acordo com a TAM, foi causada pelo tráfego aéreo, que costuma ser mais intenso na segunda-feira, e também porque foi necessária a troca de tripulação. De acordo com a empresa, os pilotos e comissários que deveriam embarcar com o avião tiveram que ser trocados, pois devido ao atraso do vôo, o total de horas trabalhadas por dia permitidas por lei seria ultrapassado.