Tropa da Força Nacional atuará em cidades próximas ao DF

SÃO PAULO - O Ministério da Justiça decidiu nesta quinta-feira, 14, autorizar o envio de uma tropa da Força Nacional de Segurança Pública a municípios de Goiás, localizados no entorno do Distrito Federal. A solicitação foi feita na manhã de hoje pelo governador do Goiás, Marconi Perillo, com o objetivo é reduzir os índices crescentes de violência na região.

A tropa chegará às cidades na próxima segunda-feira, 18, e permanecerá por prazo indeterminado. O município mais afetado, segundo o secretário de Segurança Pública de Goiás, é Águas Lindas. Lá, o registro de homicídios teve aumento de 43% apenas nos três primeiros meses deste ano.

O governador de Goiás também solicitou o apoio do Ministério da Justiça para acelerar o andamento de inquéritos policiais e processos criminais na região. Segundo ele, aproximadamente 10 mil inquéritos estão atrasados.