Tropa de Choque impede rebelião em Presidente Venceslau A Tropa de Choque da Polícia Militar invadiu na manhã desta quinta-feira, 6, a Penitenciária 2 de Presidente Venceslau, no oeste do Estado, onde estão detidos 532 líderes de rebeliões e do Primeiro Comando da Capital (PCC). A blitz foi iniciada por volta das 7 horas, depois que a direção do presídio recebeu a informação de que os detentos fariam uma rebelião usando os próprios colegas como reféns. Depois de cinco horas, a PM apreendeu cerca de 20 estiletes, que seriam usados no motim. Em outra invasão, na Penitenciária 1 de Mirandópolis, na região noroeste do Estado, a Tropa de Choque da PM encontrou buracos em 18 celas, que foram lacradas, e apreendeu três celulares. Na quarta-feira, 5, agentes da Secretaria de Administração Penitenciária já tinham apreendido 11 celulares e 33 bolsas com total de 40 gramas de maconha.