TRT promove audiência, apesar da desistência de greve de metroviários O Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo (TRT-SP) informou que realizará nesta quarta-feira, 5, a partir das 14 horas, audiência de conciliação entre a Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) e o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transporte Metroviários de São Paulo. O sindicato ameaçou entrar em greve nesta terça-feira, em protesto contra a privatização da Linha 4, mas desistiu porque o Tribunal de Justiça cancelou a abertura de propostas dos investidores, prevista para hoje. Mesmo assim, em caráter preventivo, a direção do Metrô quer que a liminar expedida pelo TRT-SP seja observada. A liminar garante a manutenção de 100% da frota de cada linha do Metrô, nos horários de pico (entre 6h e 9h e entre 16h e 19h), e 80% nos demais horários.