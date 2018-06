Trump desperta temor e otimismo entre brasileiros em Miami

Donald Trump se torna nesta sexta-feira, 20, o 45º presidente dos Estados Unidos.

Uma eleição difícil e polêmica, mas que chegou ao fim de acordo com todas as premissas democráticas do país, dando início a uma nova fase política, com a liderança do Partido Republicano.

A cerimônia de posse começa no Capitólio, às 11h30, em Washington (14h30, horário Brasília).

Direto de Miami foi às ruas, mais precisamente ao Consulado do Brasil, em Miami, para ouvir o que os brasileiros radicados na cidade pensam do futuro do país e do presidente Donald Trump.

O que brasileiros em Miami acham do novo presidente dos EUA Donald Trump, que esta semana assume o poder. Por Chris Delboni. from Chris Delboni on Vimeo.

