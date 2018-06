TSE cassa o registro de Marcelo Miranda

Eleito para o Senado, o ex-governador Marcelo Miranda teve o registro cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Por 5 votos a 2, ministros entenderam que Miranda foi enquadrado na Lei da Ficha Limpa: em 2009, teve o mandato de governador cassado por abuso do poder político na campanha de 2006. O TSE acatou o pedido do Ministério Público Eleitoral contra decisão do TRE do Tocantins, que havia deferido a candidatura. Com a decisão, Miranda não será diplomado nem assumirá mandato de senador. Ele pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal.