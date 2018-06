TSE concede liminar a deputado cassado

Eleito em 2006 pelo PMDB e cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas por infidelidade partidária, o deputado estadual Gilberto Aparecido Abramo (PMDB)cumprirá seu mandato até o julgamento definitivo do Tribunal Superior Eleitoral. A liminar foi concedida pelo próprio TSE. Segundo o PMDB, Abramo teria se desfiliado da legenda em 2009, sem justa causa, e ingressado no Partido Republicano Brasileiro (PRB). O ministro Felix Fischer acatou a defesa de Abramo ao entender que uma testemunha importante não foi ouvida no dia da audiência por motivo de doença.