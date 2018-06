TSE concede liminar ao PT e suspende inserções do DEM

O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Aldir Passarinho Júnior concedeu ontem liminar ao PT suspendendo a veiculação de duas inserções do DEM que foram ao ar em emissoras de rádio e TV no dia 18. Os anúncios de 30 segundos não puderam ser transmitidos ontem e estão suspensos para os dias 22 e 25. No pedido impetrado no TSE, os petistas acusam o DEM de promover nas peças propaganda eleitoral antecipada em favor do presidenciável José Serra (PSDB). A Lei Eleitoral n.º 9.504/97 fixa o dia 6 de julho como o início oficial da campanha. O ministro alegou que o DEM vincula projetos capitaneados pela sigla à figura do tucano, dando a entender "sutilmente" que a melhoria do País está vinculada à eleição de Serra.