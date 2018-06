TSE confirma votos de Mansur; PT perde vaga Enquadrado na Lei da Ficha Limpa, o candidato a deputado federal Beto Mansur (PP-SP) teve seu registro deferido pelo ministro Arnaldo Versiani, do TSE. Com isso, os 65 mil votos de Mansur foram considerados válidos. Quem perdeu a vaga foi o petista Vanderlei Siraque. Agora, a bancada paulista do PP de São Paulo terá 3 deputados. O TRE havia indeferido a candidatura de Mansur por abuso político na campanha de 2000, quando ele era prefeito de Santos.