TSE dá aval a filiações no PSD de Kassab

Sem citar especificamente o caso do PSD, partido recém-lançado pelo prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu ontem que as pessoas que deixarem seus partidos para criar uma nova legenda não estarão cometendo infidelidade partidária.

Os ministros também decidiram que a filiação somente pode valer após o registro e aprovação definitivo do estatuto do partido pelo TSE. Antes disso, segundo os ministros, o grupo é no máximo uma associação.

Após o TSE aprovar a criação do partido, as pessoas terão o prazo de 30 dias para se filiarem sem correr o risco de serem consideradas infiéis.