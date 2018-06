TSE defere candidaturas de Bivar, Eymael e Helena O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deferiu os pedidos de registro de candidaturas à Presidência da República de dois partidos e uma coligação. O primeiro deferimento foi dos candidatos do Partido Social Liberal (PSL), Luciano Caldas Bivar e João Américo de Souza, candidato a vice. Em seguida, aprovou os registros dos candidatos do Partido Social Democrata Cristão (PSDC), José Maria Eymael e José Paulo da Silva Neto. Também aprovou o registro dos candidatos pela Frente de Esquerda (PSOL-PSTU-PCB), Heloísa Helena e César de Araújo Benjamim. Na mesma sessão, o TSE rejeitou recursos no qual a candidata pelo Partido Republicano Progressista (PRP), Ana Maria Rangel, recorria da impugnação de seu registro. Na última quinta-feira, o plenário indeferiu, por unanimidade, o pedido de registro de sua candidatura à Presidência da República, contestada pela própria direção do partido