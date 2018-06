TSE derruba verticalização e libera Lula na campanha

A única condição é que esses políticos regionais sejam de partidos que integram a coligação nacional, não importando que eles estejam unidos regionalmente com partidos que são rivais em nível nacional.

A decisão permite o palanque duplo. Na Bahia, por exemplo, a candidata a presidente do PT, Dilma Rousseff, poderá participar tanto da propaganda do petista Jaques Wagner, que tenta a reeleição, quanto do peemedebista Geddel Vieira, que quer ser eleito governador.

Em junho, o TSE tinha restringido essa participação, limitando o uso da imagem e da voz dos políticos. Militantes de partidos e advogados reclamaram da primeira decisão, alegando que a verticalização engessaria a propaganda e poderia levar à desistência de alguns apoios.

Diante da confusão que se formou em torno do caso, o TSE decidiu reanalisar o assunto e concluiu ontem o julgamento de uma consulta feita pelo senador Marconi Perillo (PSDB-GO).