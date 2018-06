TSE discute prestação de contas com partidos

Representantes dos principais partidos se reúnem hoje e amanhã com uma equipe do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília, para discutir a prestação de contas eleitorais e tirar dúvidas. O objetivo do encontro é apresentar às legendas o Sistema de Prestação de Contas Eleitorais, que será utilizado nas eleições de outubro. Entre os principais temas a serem debatidos estão algumas novidades para 2010, como a arrecadação de recursos por meio da internet e de cartões de crédito e débito, entre outros temas que têm gerado questionamentos.