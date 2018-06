TSE divulga número de candidatos por partido O PSDC é o único partido com candidatos a governador em todos os Estados, de acordo com dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Das 29 legendas registradas no TSE, todos têm candidatos disputando cargos nas próximas eleições. O PMDB é a sigla com maior número de concorrentes: 1.334. O PDT vem em segundo, com quatro aspirantes a menos: 1.330. O PT fica em terceiro lugar, com 1.207 candidatos. Já a agremiação com a menor participação é o PRB, com 103 candidatos. O PSTU concorre com 127 candidatos; o PCdoB, com 367, e o PRTB, com 443. Os dados divulgados pelo Tribunal Superior contemplam os 19.619 candidatos, número que exclui os aspirantes a vice e suplente, cadastrados na base de dados do órgão até a quarta-feira, 02. Na disputa pelos cargos de governador e de senador, o PSDC apresenta a maior quantidade de candidatos, respectivamente, 27 e 19, segundo o tribunal. Em seguida vem o PSOL, com 24 candidatos a governador e 17 a senador. Um total de cinco partidos, por outro lado, têm apenas um candidato a governador: PCdoB; PL; PRB; PTdoB e PTB. Já o maior número de concorrentes a deputado federal pertence ao PDT: 435. O PMDB responde pela maior participação na disputa pelo cargo de deputado estadual, com 871 aspirantes. Na categoria deputado distrital, o PFL apresenta o maior número: 72 candidatos. Na outra ponta, a legenda com a menor soma de candidatos, o PRB, apresenta 1 candidato a governador, 1 a senador, 28 a deputado federal, 70 a estadual e 3 a distrital. O maior colégio eleitoral do País, São Paulo, é também a unidade da Federação com o maior número de candidatos na disputa: 2.859. Em segundo lugar, está o Rio, com 2.328 candidatos, e, em terceiro, Minas Gerais, com 1.570. Já o Estado com o menor número de concorrentes é Sergipe: 269. Em seguida vêm o Rio Grande do Norte, com 273, e, com pequena diferença, Mato Grosso do Sul, com 269 candidatos. Abaixo, a relação completa de candidatos por sigla: PMDB 1334 PDT 1330 PT 1207 PSDB 1155 PSB 1130 PV 1038 PPS 1031 PFL 947 PTB 897 PL 797 PSC 787 PP 684 PHS 660 PMN 651 PSDC 582 PSOL 577 PRP 571 PT do B 555 PAN 527 PRONA 527 PTC 519 PSL 488 PRTB 443 PCdoB 367 PTN 350 PCO 129 PSTU 127 PCB 106 PRB 103 TOTAL 19.619