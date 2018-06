TSE nega liminar a Garotinho O Tribunal Superior Eleitoral negou liminar solicitada pelo ex-governador Anthony Garotinho (PR), por meio da qual ele pretendia a suspensão da decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio que decretou sua inelegibilidade. O TSE alegou que prefere esperar o julgamento de recurso interposto por Garotinho no próprio TRE, onde foi considerado inelegível por abuso de poder econômico e uso indevido de meios de comunicação social nas eleições de 2008.