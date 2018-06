TSE recebe R$ 18,7 mi para nova sede O Tribunal Superior Eleitoral recebeu um crédito adicional no valor de R$ 18,7 milhões para a construção de seu novo edifício-sede, em Brasília, de acordo com informações divulgadas pela ONG Contas Abertas, site que fiscaliza o Orçamento da União. Projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer, a obra tem custo total estimado em R$ 330 milhões. A dotação prevista do TSE para ser aplicada nas obras deste ano é de de R$ 144 milhões.