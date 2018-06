Tubarão pode ter atacado no Recife Dois corpos foram encontrados nesta terça-feira, 22, boiando na praia do Pina, no Recife. Há suspeita de que um deles - não identificado - possa ter morrido devido a ataque de tubarão, de acordo com o Corpo de Bombeiros. O corpo foi retirado pelos bombeiros por volta das 10h30, desfigurado. O outro corpo, resgatado mais cedo, em Boa Viagem, foi identificado como de Eduardo Vieira de Santana, cuja família havia reclamado seu desaparecimento no domingo. Neste caso, há possibilidade de morte por afogamento, pois há marcas de pancada na sua cabeça. Os laudos dos exames realizados no Instituto de Medicina Legal (IML) indicando as causas dos óbitos deve ser divulgado na quarta-feira. Desde 1992, foram registrados 50 casos de ataque de tubarão em um trecho de cerca de 20 quilômetros do litoral pernambucano. Destes, 19 morreram. Alterada às 21h25