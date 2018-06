Tubarão Tigre capturado em Pernambuco Um tubarão da espécie tigre foi capturado na noite da última sexta-feira, na praia de Nossa Senhora do Ó, no município de Pau Amarelo, Região Metropolitana do Recife. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o animal mede 3,6 metros e pesa 300 quilos. Horas depois de capturado, o tubarão foi pendurado em um poste chamando a atenção dos banhistas. De acordo com o pescador Welington Dias, responsável pela captura, o tubarão ficou preso à rede por várias horas antes de ser retirado, ainda com vida. Segundo o coronel do Corpo de Bombeiros, Neiff Souza, o tubarão tigre não ataca banhistas. De 1992 até este ano, 46 ataques foram registrados, sendo dezesseis com vítimas fatais. No final da manhã, o tubarão foi retalhado e comercializado com a população local ao preço de R$ 3 o quilo.