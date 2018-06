Tucano deve abrir campanha com ato em Curitiba O candidato do PSDB à Presidência, José Serra, afirmou ontem em Londrina (PR) que fará o primeiro ato público de sua campanha em Curitiba, provavelmente na Boca Maldita, tradicional centro de manifestações e comícios da capital paranaense. A data ainda não está confirmada, mas, segundo sua assessoria, será segunda ou terça-feira da semana que vem. "Curitiba representa a média do sentimento nacional", justificou o tucano.