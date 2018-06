Tucano diz que Marta também tem de se explicar O presidente do PSDB, Sérgio Guerra (PE), cobrou explicações da senadora Marta Suplicy (PT-SP), que foi ministra do Turismo (2007-2008). "As denúncias vêm de muito antes, vêm da Marta. Ela tem de explicar isso também", disse Guerra. Ele alegou que servidores responsáveis pela liberação de emendas estão na pasta desde a gestão dela. "Ela não pode ficar nas estrelas pensando que foi lá que isso aconteceu. Foi no ministério que ela dirigia."