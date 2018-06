Tucano do caso Santa Tereza terá foro no STF No banco dos réus do Supremo Tribunal Federal (STF) há um novo personagem: o deputado Alberto Mourão (PSDB-SP), alvo da Operação Santa Tereza - investigação da Polícia Federal sobre suposto desvio de recursos do BNDES. Ex-prefeito de Praia Grande (SP), deputado pela segunda vez, Mourão foi denunciado pela Procuradoria da República como envolvido em fraudes com dinheiro liberado pelo BNDES para obras contratadas em sua gestão no montante de R$ 130 milhões.