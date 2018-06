Tucano encampa defesa das teses de ex-presidente O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), considerou ontem "equivocada" a avaliação negativa feita de setores da oposição a respeito do artigo escrito pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso para a revista Interesse Nacional. No texto O Papel da Oposição, o tucano criticou o que chamou de "falsidades ideológicas" do PT e ressaltou que o PSDB deve se aproximar da classe média e parar de disputar com os petistas a influência sobre "os movimentos sociais" e o "povão". "Ele (FHC) é o grande responsável pela inclusão social no País", disse Alckmin.