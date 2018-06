Tucano falta em ato para evitar saia-justa com PP

Para não melindrar o único governador do PP, o presidenciável José Serra (PSDB) faltou ontem ao lançamento da candidatura do senador tucano Marconi Perillo ao governo de Goiás.

O governador Alcides Rodrigues, desafeto de Perillo, lançou a candidatura de Wanderlan Cardoso, ex-prefeito de Senador Canedo, para o governo goiano. Em fase de costura política, Serra corteja o senador Francisco Dornelles (PP-RJ) para ser seu vice.

Pesou ainda a falta de um acordo local do PSDB com o DEM, já aliado no plano nacional, mas que tem histórico de conflitos com o tucano. Oficialmente, interlocutores de Serra justificaram sua ausência alegando cansaço.

O presidente nacional do PSDB, senador Sérgio Guerra (PE), disse que Serra não foi porque estava com dor de garganta. "Se o Serra fosse, todo o DEM estaria lá", disse, minimizando a mudança na agenda do presidenciável. "Lá, está tudo redondinho",

Sem Serra, o ato de Perillo também não contou com a presença de importantes lideranças do DEM, como o senador Demóstenes Torres e o deputado Ronaldo Caiado. No pertido, a aliança com o PSDB ainda não é dada como certa, embora dificilmente os dois partidos não estejam juntos em Goiás. "Ainda não fechamos com o PSDB. Temos várias propostas e assim que decidirmos estaremos trabalhando com força total", disse Demóstenes.

Perillo também enfrenta problemas internos no PSDB com a senadora Lúcia Vânia. Ele tem criado dificuldades, segundo tucanos, para aceitar Lúcia Vânia como postulante ao Senado, o que irrita a ex-secretária de Assistência Social do governo de Fernando Henrique Cardoso. A senadora, cujo mandato acaba este ano, cogitou faltar ao lançamento da pré-candidatura de Perillo. Mas acabou prestigiando o evento.

Apesar da ausência, Serra gravou mensagem exibida durante a festa, chamando a militância a trabalhar unida em Goiás.