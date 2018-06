Tucano ''lança factoide todo dia'', afirma Dilma A candidata do PT à Presidência, Dilma Rousseff, comemorou a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que rejeitou prosseguimento a uma representação do PSDB contra sua candidatura por causa da quebra de sigilo fiscal de pessoas ligadas ao presidenciável José Serra. "A Justiça deixou claro que ela não está, não pode e tenho certeza que a Justiça do meu País não será usada para dar força para factoide", declarou em entrevista em Porto Alegre.