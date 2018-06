Tucano leva a quarta multa por campanha irregular O candidato do PSDB à Presidência, José Serra, foi multado ontem pela quarta vez pelo Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Henrique Neves concluiu que duas inserções veiculadas pelo PSDB em junho no Rio Grande do Sul, que deveriam conter propaganda partidária, na realidade serviram para promover antes do permitido a candidatura de Serra.