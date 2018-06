Tucano ligado a Serra reage a tese da ''refundação''

"Francamente, eu não entendi bem, até agora, o que quer dizer "refundação" do PSDB, porque ninguém ainda explicou devidamente", afirmou Lobo. Com bom trânsito entre serristas e alckmistas, Lobo deixa claro que os planos de Aécio encontrarão forte resistência em São Paulo. "Se a expressão for apenas um eufemismo usado pelos que querem a renovação das lideranças do partido, pessoalmente tenho outra opinião", disse ao estadao.com.br.

Ainda assim, Lobo procurou ressaltar a importância da convivência entre as velhas lideranças e os novos quadros do partido. "A refundação do partido se dará não pela substituição das atuais lideranças, mas pela definição do tipo de oposição que pretendemos fazer ao governo que vai se instalar", disse.

Embora não desminta os rumores de que Serra poderá se candidatar à prefeitura da capital paulista em 2012, Lobo vê para o tucano um destino diferente. "Esse contexto vai impor um papel fundamental a José Serra, que extrapolará o de candidato a prefeito de São Paulo."