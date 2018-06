Tucano nega estratégia em SP para conter petista

Cultura. O tucano visitou ontem a Bienal do Livro, em SP

O candidato do PSDB à Presidência, José Serra, negou ontem que vá intensificar sua agenda de campanha no Estado de São Paulo na tentativa de coibir o crescimento da rival Dilma Rousseff (PT). Na pesquisa Datafolha divulgada sexta-feira, Dilma ultrapassou o tucano por 41% a 33% das intenções de votos.

Ao visitar 2.ª Bienal do Livro na capital, Serra criticou distorções da política macroeconômica que levam o País a exportar celulose e importar papel. Disse que, se eleito, vai implantar programa de distribuição gratuita de livros de literatura a crianças a partir da 4.ª série do ensino fundamental. "Serão 100 milhões de livros por ano para incentivar a leitura." Serra comprou três livros do médico Drauzio Varella.